الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين سرقا مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية من منزل "مسن وزوجته" في طوخ

متهمين
متهمين

نجحت أجهزة الأمن في القليوبية في كشف غموض واقعة سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من منزل في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

 

كان المتهمون تمكنوا خلال عملية سطو على المنزل وتقييد مالكه وزوجته بالحبال والتعدى عليهما بالضرب، من الاستيلاء على مبلغ مالى ومصوغات ذهبية وفروا هاربين.

 

وألقى القبض على المتهمين، حيث تبين أنهم عاملين اثنين وطالب واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طوخ بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالى من منزل بدائرة المركز.

 

توصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملَين وطالب قاموا بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل المنزل عقب تكبيل وتكميم مالك المنزل وزوجته «مسنان» والتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما وتهديدهما بسلاح نارى وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم باحتفاظ المجنى عليهما بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل مسكنهما وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى والمصوغات الذهبية المستولى عليها، وأقروا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

اجهزة الامن سرقة مبلغ مالى مصوغات ذهبية مدينة طوخ محافظة القليوبية

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