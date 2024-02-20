الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شاهد.. تفاصيل تكريم الداخلية لأسر الشهداء ومصابي الشرطة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كشف فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تفاصيل تكريم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية لأسر الشهداء وعدد من مصابي الشرطة المتميزين؛ تقديرًا لتضحياتهم العظيمة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وقام وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس السيسى على منحها لهم  تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والإستقرار، وذلك خلال الإحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

خلال الاحتفال، أشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى، موجهًا التحية والتقدير لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن البلاد، لافتًا إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعًا.

وأكد الوزير تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة بجميع المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية.

وزارة الداخلية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مصابي الشرطة اسر الشهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي

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