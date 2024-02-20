وزير الداخلية يكرم عددًا من أسر الشهداء والمصابين (صور)

كرّم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على منحها لهم؛ تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

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وخلال الاحتفال أشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى، موجهًا التحية والتقدير لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن البلاد.. مشيرًا إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر وإعتزاز لنا جميعًا، كما أكد الوزير تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة بجميع المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، وأن تكريم أسر الشهداء والمصابين ونماذج من المتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريمًا لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

وأكد وزير الداخلية أن هذا التكريم يأتى ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديرًا لجهود المتميزين وحافزًا للجميع لبذل المزيد من الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

وأعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم، والذى يُعد حافزًا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، وزادهم إيمانًا بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن، مؤكدين عزمهم على بذل الطاقات لتحقيق رسالتهم والإضطلاع بدورهم الوطنى فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

جانب من تكريم وزير الداخلية أسر الشهداء والمصابين

جانب من تكريم وزير الداخلية أسر الشهداء والمصابين

جانب من تكريم وزير الداخلية أسر الشهداء والمصابين