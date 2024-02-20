وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 206 لسنة 2024، الصادر بشأن الجنسية المصرية، بالسماح لـ42 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية.

جاء ذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.