الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية ضبطت المتهمين في 24 ساعة.. ملابسات مقتل "يمني" داخل شقته في الجيزة

المتهمين
المتهمين

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات العثور على جثة شخص - يمني الجنسية - متوفى داخل شقته بعد أن أبلغ شقيقه أمس الأحد، بعثوره على جثته ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وأنه لم يتجاوب معه منذ يومين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من: "رمضان محمد بليدى على" 29 سنة، سائق، مقيم في المنيرة الغربية بالجيزة، وسبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح دون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد"، وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى" وشهرته  "عبده عسلية" 19 سنة، خراط، مقيم في الطوابق بالجيزة، و"إسراء صابر محمد عطية" وشهرتها  "دينا" 22 سنة، ربة منزل، مقيمة في منشأة ناصر بالقاهرة، وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها "منة" 17 سنة، ربة منزل ومقيمة في منشأة ناصر.

وأمكن ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء الجمعة 16 فبراير، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه، وأسقطوه أرضًا ما أدى إلى وفاته، واستولوا على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت موجودة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط "آية رضا محمود" 23 سنة، ربة منزل، ابنة زوجة المتهم الأول وسبق اتهامها فى قضية مخدرات لإخفائها جزءا من المسروقات. 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مديرية أمن الجيزة يمني الجنسية الجنرال اليمني اللواء اللواء العبيدي

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