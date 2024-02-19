الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملات مكبرة على البؤر الإجرامية فى 3 محافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية  جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الإسكندرية- أسوان- دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

الإسكندرية

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط 2 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبطت خلالهما كمية لمخدر الحشيش بحوزة متهمين وضبط  6 قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالها 6 قطع سلاح أبيض بحوزة 6 متهمين. 

أسوان

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها 8٫200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4٫500 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 787 حكما قضائيا متنوعا.

دمياط

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم 7٫200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلوجرامات لمخدر البانجو- 5٫500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس" وكذا "3 فرد محلى وعدد من الطلقات" بحوزة 6 متهمين "لـهم معلومات جنائية". 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام مساعد وزير الداخلية الامن العام المواد المخدرة مخدري الهيروين

مواد متعلقة

ضبط 2 شكلا عصابة لسرقة الدراجات النارية فى القاهرة

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل سيدة فى معركة بالرصاص بأسيوط

سد فتحات غير قانونية على امتداد الطريق الدائري المؤدي إلى الفيوم

الأمن العام يضبط تاجر مخدرات بـ480 طربة حشيش في أسيوط

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتاة في قنا

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي الليلة

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز دراجة نارية فى قويسنا

تحرير 1528 مخالفة لقائدي السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

دقيقة حداد وحديث ودى ودرع تكريم.. مجلس الأهلى يصل مقر الزمالك فى زيارة ودية

بعض الدول لم تفِ بتعهداتها.. تصريحات الرئيس السيسى خلال "إيجبس 2024"

آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين فى "حادث السيرك" بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو