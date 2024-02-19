حملات مكبرة على البؤر الإجرامية فى 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الإسكندرية- أسوان- دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

الإسكندرية

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط 2 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبطت خلالهما كمية لمخدر الحشيش بحوزة متهمين وضبط 6 قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالها 6 قطع سلاح أبيض بحوزة 6 متهمين.

أسوان

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها 8٫200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4٫500 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 787 حكما قضائيا متنوعا.

دمياط

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم 7٫200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلوجرامات لمخدر البانجو- 5٫500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس" وكذا "3 فرد محلى وعدد من الطلقات" بحوزة 6 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.