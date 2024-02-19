مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز دراجة نارية فى قويسنا

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد رجال الشرطة باحتجاز دراجته النارية لانتهاء رخصة التسيير رغم سلامة موقفه.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 20 /1 /2024 تم ضبط "الدراجة النارية محل الفحص" بالطريق الزراعي بمركز قويسنا "دون لوحات معدنية"، قيادة الشاكي، وأنه فر هاربًا، وبفحصها تبين أنها منتهية التراخيص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تم استدعاء الشاكي، وبسؤاله أقر بالادعاء الكاذب، علل ذلك بهدف عرقلة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.