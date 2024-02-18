الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 30 ألف طن سلع غذائية محجوبة فى القاهرة

سلع
سلع

تمكنت الإدارة العامة لشرطة  التموين والتجارة من ضبط القائم على مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة لتخزينه كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عثر بداخلهما على قرابة 30 ألف طن سكر، 16800 عبوة زيت طعام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بالعرض على النيابة للتحقيق.

وذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

أرباح غير مشروعة تحقيق مخزنين دون ترخيص

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