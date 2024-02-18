ضبط 30 ألف طن سلع غذائية محجوبة فى القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائم على مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة لتخزينه كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عثر بداخلهما على قرابة 30 ألف طن سكر، 16800 عبوة زيت طعام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بالعرض على النيابة للتحقيق.

وذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.