الأمن العام يضبط 265 قضية مخدرات

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.



أسفرت الحملات عن ضبط 265 قضية مواد مخدرة بإجمالي 280 متهمًا ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 123.198 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 29.600 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 12.803 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8.300 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1.376 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 1.475 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 875 جرامًا، وكمية من مخدر البودر وزنت 298 جرامًا وكمية من مخدر الأفيون وزنت 150 جرامًا.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.