الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 265 قضية مخدرات

قضية مخدرات
قضية مخدرات

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

أسفرت الحملات عن ضبط 265 قضية مواد مخدرة بإجمالي 280 متهمًا ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 123.198 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 29.600 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 12.803 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8.300 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت  1.376 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 1.475 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 875 جرامًا، وكمية من مخدر البودر وزنت 298 جرامًا وكمية من مخدر الأفيون وزنت 150 جرامًا.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام أعمال البلطجة حائزي الأسلحة النارية السيطرة الأمنية ضبط

مواد متعلقة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو الشعب الفلسطينى للوحدة وحماية الجبهة الداخلية

الأكثر قراءة

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

محمود الخطيب يزور الزمالك غدًا.. عهد جديد للعلاقات الطيبة

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

سقوط رجل أعمال وسائق يتبادلان الدولارات بالطريق الصحراوى بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين