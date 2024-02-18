الأمن العام يضبط 731 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.. أسفرت عن ضبط (731) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة ( 372 طن سلع تموينية أبرزها "46 طن دقيق - 37 طن سكر - 36 طن أرز - 90 طن أعلاف حيوانية" - 153 ألف لتر مواد بترولية - 21 ألف عبوة سجائر).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.