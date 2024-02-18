الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شرطة المسطحات تنفذ تدريبا للتصدي لهجوم على شخصية هامة في النيل (صور)

قوات شرطة المسطحات
قوات شرطة المسطحات المائية،

نفذت قوات شرطة المسطحات المائية، بيانا عمليا في احتفال بإدارة العمليات والتأمين التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، يكشف عن مدى قدراتهم في تأمين المركبات السياحية طويلة المسافات والقصيرة في مسطح نهر النيل.

وتمكنت قوات شرطة المسطحات في تنفيذ مأمورية التصدي لاعتداء مسلح على يخت يستقله شخصية هامة، وقامت القوات بالتصدي لتلك العناصر ومتابعة الهاربين والتعامل معهم والقضاء عليهم

كما تم عمل عرض عام لقول شرطة مائية استعراضي حاملا علم مصر، مكون من كافة المركبات الخاصة بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية بمشاركة معدات قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، موتوسيكلات المياه واللانشات المطاطة

وانطلق اليوم إحتفال بإدارة العمليات والتأمين التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة،  الذي أقيم بشارع ال سعود بمنطقة المنيل بالقاهرة، بحضور قيادات وزارة الداخلية.

 

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