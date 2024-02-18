الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تشكيلات تبرز مهارات رجال شرطة المسطحات المائية وسط النيل (صور)

مهارات رجال شرطة
مهارات رجال شرطة المسطحات المائية وسط النيل

نفذت قوات شرطة المسطحات، خلال احتفال بإدارة العمليات والتأمين التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، تشكيلات تبرز مهارات رجال المسطحات المائية وقدراتهم على استخدام المركبات النهرية.

قام قائدو اللانشات المطاطية بتنفيذ عرض يؤكد على التدريب الغالي والدقة في الأداء، ومدى قدراتهم على التعامل مع البلاغات 

وقد شهد احتفال بإدارة العمليات والتأمين التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام اللنشات المتنوعة والموتوسيكلات المزينة بالاعلام بمصاحبة وعزف لموسيقات الشرطة والالتفاف حول نافوزة النيل.

كما تم عمل عرض عام لقول شرطة مائية استعراضي حاملا علم مصر، مكون من كافة المركبات الخاصة بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية بمشاركة معدات قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، موتوسيكلات المياه واللانشات المطاطة.

وانطلق اليوم إحتفال بإدارة العمليات والتأمين التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة،  الذي أقيم بشارع ال سعود بمنطقة المنيل بالقاهرة، بحضور قيادات وزارة الداخلية.

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