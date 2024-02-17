السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط منتحل صفة ضابط شرطة لسرقة أموال مزارع بالقاهرة

ضبط شخص
ضبط شخص

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث، في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالي، حال قيامه باستيقاف مزارع- مقيم بمحافظة البحيرة، وإيهامه بأنه أحد رجال الشرطة ومحاولة الاستيلاء منه على المبلغ المالي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على المستوى الجمهورية.

ضبط عاطل معلومات جنائية المبلغ المالى أجهزة وزارة الداخلية المستوى الجمهورية

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