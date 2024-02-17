السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 520 مخالفة لقائدى دراجات بخارية غير ملتزمين بارتداء "الخوذة"

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة؛ لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 520 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدى الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة لمتابعة التزام قائدى السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

غير الملتزمين بارتداء الخوذة حملات مرورية قائدي الدراجات النارية ارتداء الخوذة الإجراءات القانونية

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