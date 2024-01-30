تحرير 534 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء "الخوذة" على الطرق السريعة.



وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.



شددت على قائدي الدراجات النارية، على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.