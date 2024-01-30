الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"الداخلية" تسمح لـ21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية والتخلي عن المصرية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قررت وزارة الداخلية،  السماح لـ21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الدول الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وشمل القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 67 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـرار يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  أحمد رضا موسى محمد - وآخرهم  أحمد بكرى حلمى أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

أحمد رضا موسى محمد  الجنسية الألمانية

هيثم سمير سليم محمود المسلمانى الجنسية الألمانية

 زياد محمود محمد حجاج  الجنسية الألمانية

محمد إبراهيم إسماعيل السيد إبراهيم  الجنسية الألمانية

 حنين محمد على عويضة الجنسية الألمانية

نجلاء محمد فتحى حسن عبد الرحمن 

 مارينا وجيه محروس عبد الله الجنسية النمساوية

 مريم محمد عبد العزيز محمد محمود الجنسية النمساوية

 داليا شعبان مختار السيد عبد النبى لبن الجنسية النمساوية

جون أشرف ساويرس عبد الملاك فلتس الجنسية النمساوية

شريف جاد السيد عيسى دقاش الجنسية النمساوية

 أندريا ميخائيل لبيب سلامة قنا 1/8/1997 الجنسية الإيطالية 

مريم أسامة عبد المنعم حسن عبد الله الجيزة 15/2/1993 الجنسية الهولندية

 فايزة محمد أحمد الشربينى الجنسية الهولندية

آلاء فتحى مسعد حنفى محمود  الجنسية الإمارات 

أميرة حاتم رءوف عباس حامد  الجنسية الإمارات 

 نهال حسام الدين حسن حنفى  الجنسية الإمارات

 أحمد سمير محمد صبح  الجنسية الإمارات

 محمود عطية عبد الحميد السيد الجنسية الإمارات 

 أنس محمد توفيق إبراهيم محمد توفيق  الجنسية السعودية 

 أحمد بكرى حلمى أحمد  الجنسية السعودية.

 

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