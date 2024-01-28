الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنشاء مكاتب متنقلة تتيح خدمات نيابات الأسرة

السيارة المتنقلة
السيارة المتنقلة

اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات، منها إنشاء مكاتب متنقلة تتيح خدمات نيابات الأسرة، وذلك بشأن خدمات نيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، وبني سويف.


جاء ذلك في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، تيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، وبني سويف.

ومنها: «استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة، استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة، استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة، استخراج صور من مستندات الدعاوى، استخراج وثائق الأحوال الشخصية، الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن، استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة».

وجاءت مقراتها: «السيارة المتنقلة رقم (18) شارع الجبانة خلف قسم أول شبرا الخيمة متفرع من طريق مصر إسكندرية الزراعي ميدان المؤسسة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، السيارة المتنقلة رقم (20) شارع صلاح سالم أمام محكمة كفرالشيخ الابتدائية- محافظة كفرالشيخ، السيارة المتنقلة رقم (19) شارع المركز بجوار قسم الشرطة- مدينة دسوق- محافظة كفرالشيخ، السيارة المتنقلة رقم (12) ميدان الزراعة- أسفل كوبري ميدان الزراعة- مركز الزقازيق- أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية- محافظة الشرقية، السيارة المتنقلة رقم (11) شارع صلاح سالم بجوار موقف ميت عنتر- التابع لمركز ومدينة طلخا- محافظة الدقهلية».

«السيارة المتنقلة رقم (15) شارع الجمهورية- ميدان الكتاب أمام جامعة المنصورة- حي غرب المنصورة محافظة الدقهلية، السيارة المتنقلة رقم (13) ميدان التدريب- منطقة كميان فارس- حي غرب- بجوار إدارة مرور الفيوم- محافظة الفيوم».

وتعمل هذه المكاتب من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، عدا أوقات انقطاع التيار الكهربائي وفق المواعيد المعلنة من شركة الكهرباء تخفيفًا للأحمال.

شئون الأسرة خدمات نيابات الأسرة إنشاء مكاتب متنقلة

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