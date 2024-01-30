تفاصيل دهس سيارة لـ3 فتيات في مصر الجديدة

شهد ميدان الجامع في مصر الجديدة حادث دهس ثلاثة فتيات، ما أدى إلى إصابتهن بإصابات شديدة الخطورة، وجرى نقلهن على الفور للعناية المركزة بأحد المستشفيات، والقبض على السائق بمحيط الميدان.

أقوال شهود العيان

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الشاب كان يقود السيارة بتهور وبسرعة جنونية وتصادف ذلك مع مرور 3 فتيات وقفن على حافة الطريق لما يقرب من دقيقتين يتظرن توقف السيارات لمرورهما، وعقب خلوها من السيارات حاولن المرور لتفاجأهن بسيارة قادمة بسرعة جنونية ومتهورة دهستهن وأطاحت بهن لمسافة بعيدة في الطريق، وفر السائق هاربًا بمحيط ميدان الجامع بمصر الجديدة، لكن تم تحديد أرقام السيارة وضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بالقرب من محيط الحادث.

تقرير الحالة الطبية

وجاء في التقرير الطبي للفتايات أنهن مصابات بنزيف في المخ، وكسور متفرقة بالجسم، وعلى إثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وندب خبير هندسي لوضع تصور لكيفية وقوع الحادث وفحص السيارة الملاكي، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.