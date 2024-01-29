الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستدعي سيدة اتهمت طبيبًا بتشويهها إثر عملية جراحية بمصر القديمة

عملية جراحية
عملية جراحية

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، باستدعاء سيدة فلسطينية، تقدمت ببلاغ تتهم فيه مسئول وطبيب بمستشفى بالإهمال الطبي وتشويه جسدها بعد إجراء عمليه شفط دهون، كما أمرت النيابة باستدعاء المشكو في حقهما لسماع أقوالهما.

وتبين من التحقيقات أن السيدة تبلغ من العمر 55 سنة، توجهت إلى مسشتشفى خاص بمنطقة المنيل لإجراء عملية شفط دهون عقب تسبب مرض السمنة في العديد من الأمراض المزمنة لها وكان لا بد لها أن تفقد الكثير من وزنها.

وتبين أنه عقب محاولات لإنقاص الوزن بالطرق الطبيعية واتباع الحميات الغذائية لإنقاصه فشلت كل المحاولات، فلم يكن لها خيار للتخلص من ذلك المرض سوى إجراء جراحة لشفط الدهون والترهلات، وبالفعل تابعت السيدة مع أحد الأطباء لإجراء الجراحة في أحد المستشفيات، ولكن عندما أجريت الجراحة وخرجت السيدة من العمليات اكتشفت نوعًا من التشويه في جسدها.

وتبين أن السيدة أصيبت بتشوهات نتيجة الجراحة وسوء إجراءعملية التجميل مكان الجراحة، حيث تبين أنها أصيبت بنوع من التشوه في الجانبين الأيمن والأيسر بسبب خياطة الجرح ونوع من الترهلات، مما يؤكد فشل العملية وتعرضها للإهمال.

وبناءً على ذلك، تم إجراء محضر بالواقعة، وتباشر نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيق في الواقعة.

نيابة مصر القديمة الجزئية الإهمال الطبي مرض السمنة شفط الدهون التشويه في جسدها نيابة مصر القديمة خياطة الجرح سيدة فلسطينية

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