الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في وفاة سيدة بطلق ناري في حلوان

جثة
جثة

تباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيق في وفاة سيدة خلال فضها مشاجرة بين زوجها وشقيقه في منطقة المعصرة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الضحية أنها سيدة في العقد الثالث من عمرها توفيت متأثرة بطلق ناري في الرأس، مما أسفر عن نزيف دموي وتوقف أجهزة الجسم عن العمل ووفاتها في الحال.

وكان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغًا من مستشفى يفيد باستقبال سيدة تُدعى "غادة" فانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وفاتها بسبب مشاجرة نشبت بين زوجها وشقيقه، حيث تطورت من مشادة كلامية إلى تشاجر بالأيدي، وبينما كانت الزوجة تحاول فض الخلاف، أصيبت بطلق ناري كان بحوزة شقيق زوجها، ما أدى إلى وفاتها.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

مشاجرة المعصرة مشادة كلامية طلق ناري محضر

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