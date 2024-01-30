"وسواس قهري وكتم أنفاس".. صياد يخنق زوجته بسبب الدجل فى كفر الشيخ

«عندي وسواس قهري ومريض وهي بتعملي أعمال».. تسببت هواجس صياد ومرضه النفسي في إنهاء حياة زوجته بأن كتم أنفاسها في مركز مطوبس بكفر الشيخ، وعقب تحقيقات موسعة قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.. فما القصة؟

اعترافات المتهم

البداية في قرية الجزيرة الخضراء عندما تطورت هواجس ومرض صياد دفعه للتخلص من حياة زوجته التي تهدد وجوده كما يظن، واستمرارها في عمل الدجل والشعوذة الذين يزيدون من مرضه، فقال المتهم: «في خلافات زوجية بينا على طول في الفترة الأخيرة علشان هي على طول ماشية في طريق الدخول وبتعلمي أعمال بتمرضني وتقلل حركتي لحد ما قررت أواجهها وأقولها فتشاجرت معي فكتمت نفسها وخنقتها لحد ما ماتت».

وسواس قهري

وأكد شهود العيان من أسرة المتوفي أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته المجني عليها خلال الفترة الأخيرة، وأن الزوج كان ​يعاني من الوسواس القهري تجاه زوجته المجني عليها ​بظنه ارتكابها أعمال دجل وشعوذة بحقه.

تفاصيل الحادث

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارا من العميد أحمد ححازي، مأمور مركز شرطة مطوبس بتلقيه بلاغ من الأهالي بوفاة «ص. س. ا» 18 عاما، ربة منزل، مع وجود ريبة في الوفاة.

وانتقل على الفور رجال المباحث لمحل البلاغ، وبسؤال أهل الزوجة المجني عليها اتهموا زوجها «ا.م.ح» 29 عامًا، صياد ويقيم بنفس القرية، بقتلها ببكتم أنفاسها.

وأ​لقى الأمن القبض على الزوج المتهم واقتيد إلى مركز شرطة مطوبس، وبمواجهته بحقيقة الواقعة واتهام أسرة الزوجة أقر بارتكابها وبصحة التحريات، وتم نقل جثة الزوجة إلى مشرحة مستشفى رشيد المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.