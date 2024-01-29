رفض طلبات تسوية شركة توزيع دوائي مديونة بـ45 مليون جنيه

قررت إدارة الوساطة بدائرة إفلاس القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، رفض طلبات الصلح والتسوية في القضية رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ طلبات شهر إفلاس؛ لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بما يجاوز 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة.

رفع الدعوى هاني سامح المحامي، وجاء بها أن شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد وقد وصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث انهيار تعاملات الشركة المالية وتعثرها وتوقفها عن دفع مديونياتها.

وجاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.