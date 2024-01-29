معاينة النيابة فى تفحم محلات أقمشة بحريق الأزهر: خسائر بالملايين

تواصل نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الإثنين، التحقيق في نشوب حريق داخل محل أقمشة فى منطقة الجمالية.

وتبين من معاينة النيابة أن الحريق شب في محل أقمشة بشارع الأزهر، وامتدت النيران لمحلين آخرين، ما أسفر عن خسائر فادحة.

سبب امتداد الحريق

تبين أن الحريق امتد بسبب مواد ساعدت على الاشتعال، كما أن الأقمشة احترقت بسرعة بسبب مواد تكوينها، ويرجع سبب الحريق إلى ماس كهربائي، ودون شبهة جنائية، وتبين تفحم المحل بسبب الحريق وتلف كل بضائعه.

كانت إدارة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل أقمشة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور تم إخطار الدفاع المدني الذي قام بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث تستمع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.