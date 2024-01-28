الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية بأكتوبر

حريق
حريق

تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق شب داخل مصنع في المنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة على الفور لمحاولة السيطرة عليه حيث دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ يفيد باندلاع حريق داخل مصنع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مصحوبين بسيارات الإطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مصنع  أحبار مكون من 3 طوابق، وغير معلوم نشوب الحريق في أي من الطوابق بسبب وجود دخان كثيف، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

الحماية المدنية السيطرة علي حريق مصنع مالتي فيتا يونيفيرسال المنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر أكتوبر

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