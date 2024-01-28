الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بأسوان

​​​​​نجحت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق اندلع في محال بقالة بمنطقة عزبة حجاجي.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم، بلاغًا باندلاع حريق في محال بقالة بمنطقة عزبة حجاجي التابعة لدائرة المدينة.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق، والذي تسبب في خسائر مادية محدودة، ودون أي خسائر في الأرواح.

وبالفحص والمعاينة المبدئية للجهات المعنية تبين أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق داخل المحال وقوع ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

وفي سياق آخر لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب 3 آخرون، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، صباح السبت، بقرية وادي خريت بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان.