الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تفتتح منظومة التحول الرقمى والميكنة الشاملة فى أسوان

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمحافظة أسوان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

 

جاء ذلك بحضور المستشار جعفر عبد الرحمن، مدير وحدة التحول الرقمي، والمهندس محمد هلال، مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والمشرف على مشروعات وزارة العدل بوزارة الاتصالات.

وعلى الجانب الآخر مستشارو وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان يتقدمهم المستشار عاطف أبو المجد، مدير المكتب الفني، والمستشار الشافعي صالح، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، ومديري النيابات بالمحافظة وأعضائها.

 

 وقد شملت منظومة التحول الرقمي والميكنة كل مكاتب ونيابات المحافظة، حيث ضمت كلًا من المكتب الفني بأسوان، وفرع الدعوى التأديبية بأسوان، ونيابات أسوان القسم الأول، وأسوان القسم الثاني، ونيابة إدفو، ونيابة كوم أمبو.

 

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وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس للحضور، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أوضح أن هذا الحَدَث هو نواة الانطلاق لاستكمال منظومة التحول الرقمي في محافظات صعيد مصر، ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ على ضرورة بذل الأعضاء أقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون. 

 

وبذلك، تنضم نيابات محافظة أسوان إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والسادس من أكتوبر، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. 

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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