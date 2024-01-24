النيابة الإدارية تستكمل مواعيد المقابلات للمتقدمين للتعيين في وظيفة معاون دفعة 2023

أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، عن استكمال مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 والخاص بباقي الجامعات على مستوى الجمهورية غير المعلن عنها.

ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ /٢ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة أكتوبر - ميدان النجدة.

وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

رابط الاستعلام:

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate