رئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات ختام الدورة التدريبية الأولى حول "المراسم والبروتوكولات والإتيكيت"

شَهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء وبصحبة كلًا من المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، فعّاليات ختام الدورة التدريبية الأولى حول "المراسم والبروتوكولات والإتيكيت" التي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل.

الدورة أقيمت خلال الفترة من ١٥ حتى ١٧ يناير الجاري، بمشاركة ٢٩ عضوًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والتي حاضر فيها كل من الدكتورمحمد سالمان طايع - الأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة هالة أحمد رشيدي الأستاذ المساعد بذات الكلية ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بالكلية.

وفي كلمته التي ألقاها، رَحَبَ المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بالمستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، معربًا عن تقديره لاهتمام المستشار عمر مروان وزير العدل، بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المثمر في مجال التدريب بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، وما تساهم به الدورات التدريبية، في بناء قدرات وتنمية مهارات أعضاء النيابة الإدارية.

ومن جانبه، وَجّهَ المستشارمحمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، الشكر للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، ولمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، مؤكدًا على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، بالدعم الكامل لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأنهى كلمته بتوجيه الشكر للمحاضرين، والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية المتدربين، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية.