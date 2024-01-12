بـ5 ضوابط.. النيابة الإدارية تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد غدًا

أعلنت النيابة الإدارية عن المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك بدءا من غد السبت.

وأكدت النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:

1) الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.

2) ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.

3) حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.

4) الالتزام بالإجراءات الاحترازية "ارتداء الكمامة"، والامتثال لتعليمات الأمن.

5) الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.

وبدأت النيابة الإدارية الخميس، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج، من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تعيينات النيابة الإدارية

وكانت هيئة النيابة الإدارية، أعلنت عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في فى إعلان وظيفة مندوب مساعد،ويستمر التقديم من 16 ديسمبر حتى 10 يناير، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباجٱ حتى الثانية والنصف عصرٱ.

شروط التعيين في النيابة الإدارية

وقررت النيابة الإدارية عددا من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية و الصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل و الفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.