الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ5 ضوابط.. النيابة الإدارية تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد غدًا

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية عن المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك بدءا من غد السبت.

وأكدت النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:

1) الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.

2) ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.

3) حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.

4) الالتزام بالإجراءات الاحترازية "ارتداء الكمامة"، والامتثال لتعليمات الأمن.

5) الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.

رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط التقديم

وبدأت النيابة الإدارية الخميس، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج،  من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تعيينات النيابة الإدارية 

وكانت هيئة النيابة الإدارية، أعلنت عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

وحددت هيئة النيابة الإدارية  إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في فى إعلان وظيفة مندوب مساعد،ويستمر التقديم من 16 ديسمبر حتى 10 يناير، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباجٱ حتى الثانية والنصف عصرٱ.

شروط التعيين في النيابة الإدارية 

وقررت النيابة الإدارية عددا من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية و الصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل و الفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

اقرأ أيضاً

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وأهم الشروط المطلوبة للقبول

النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي كليات الحقوق كلية الشرطة الأمانة العامة شروط التعيين في النيابة الإدارية تعيينات النيابة الإدارية

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد مهمّة لدفعة 2023 لمن تخلف عن التقديم

النيابة الإدارية تعلن الموعد الأخير للتقدم لمسابقة التعيين فى وظيفة معاون نيابة

رئيس النيابة الإدارية يتفقد تقديم ملفات التعيين لوظيفة معاون دفعة 2023

الأكثر قراءة

مصر تؤكد: منع دخول المساعدات إلى غزة «جريمة حرب» كانت إسرائيل تتفاخر بها

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا