النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد مهمّة لدفعة 2023 لمن تخلف عن التقديم
أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد للتسجيل الإلكتروني لمن تخلف عن التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023.
تحديد أيام لمن تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني أو سحب وتقديم الملفات
وقالت هيئة النيابة الإدارية، إنه تم تحديد أيام الاثنين 15 / 1 والثلاثاء 16/ 1 والأربعاء 17/ 1/ 2024 موعدًا أخيرًا لمن تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني أو سحب وتقديم الملفات من المتقدمين؛ لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
وأوضحت النيابة الإدارية أن ذلك سيكون من خلال الحضور لمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.