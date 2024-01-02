الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تعلن إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة لـ3 جامعات

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تبدأ النيابة الإدارية، غدًا الأربعاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "المنيا"، وجامعة "الأزهر - فرع المنيا فقط"، وجامعة "أسوان" من دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا. 

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة

 https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

النيابة الإدارية معاون نيابة ادارىة خريجي كلية الحقوق جامعة المنيا جامعة الأزهر -

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