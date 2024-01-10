الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يتفقد تقديم ملفات التعيين لوظيفة معاون دفعة 2023

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

تفقد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، إجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، يرافقه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة هبة الله الجندي، الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد يوسف، عضو الأمانة العامة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

واستعرض المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام، انتظام عملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين، مؤكدًا تنفيذ تعليماته في تيسير الإجراءات والحِرص على توفير كل سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم.

وأَشاد رئيس الهيئة، بما بذله الأمين العام والمستشارون أعضاء الأمانة العامة وموظفيها من جهدٍ مستمر خلال الفترة الماضية، منذ بدء الإعلان عن المسابقة مرورًا بمرحلة التسجيل الإلكتروني وحتى مرحلة سحب وتقديم الملفات الجارية الآن، كما أثنى على ما قامت به وحدة شئون الديوان العام برئاسة الهيئة رئيسًا وأعضاءً وعاملين من جهدٍ ملموس ومستمر في هذا الخصوص.

وأشرف حافظ على التجهيزات الجاري إعدادها تمهيدًا لبدء المقابلات الشخصية للمتقدمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية مَطلَع الأسبوع المقبل.

وخلال الجولة، حَرصَ رئيس الهيئة على الالتقاء بعددٍ من المتقدمات والمتقدمين للمسابقة، الذين أعربوا عن سعادتهم بما لمسوه من تنظيم بالغ لعملية سحب وتقديم الملفات، وحرص كافة القائمين على المنظومة على مساعدتهم في إنهاء كافة الإجراءات بسرعة ودقة خلال عملية مراجعة الملفات وتسليمها.

كما التقت المستشارة هبة الله الجندي الأمين العام المساعد لشؤون المرأة، بعددٍ من الخريجات المتقدمات للمسابقة، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل منظومة القضاء المصري على وجه العموم وفي النيابة الإدارية على وجه الخصوص والتي تُشَكِل فيها المرأة قرابة نصف عدد الأعضاء.

واختتم رئيس الهيئة والوفد المرافق له الجولة التفقدية، متمنيًا التوفيق لكافة المتقدمات والمتقدمين للالتحاق بالنيابة الإدارية، وحثهم على الاستمرار في طلب العلم واكتساب المعرفة باعتبارهم شباب اليوم ومستقبل هذا الوطن العظيم.

المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية الدكتور محمد أبو ضيف باشا عضو الأمانة العامة كليات الحقوق

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تعلن إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة لـ3 جامعات

الأكثر قراءة

تخارج الدولة من 35 شركة حتى مارس.. خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتحفيز الاستثمار

3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

لتنفيذ 131 سنة حبس.. ضبط مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا