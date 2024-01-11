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حوادث

السبت.. بدء التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

نيابة إدارية
نيابة إدارية

أعلنت هيئة النيابة الإدارية أنه تبدأ بَعدَ غَد السبت الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٤ المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٣، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:

١) الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.

٢) ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.

٣) حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.

٤) الالتزام بالإجراءات الاحترازية "ارتداء الكمامة"، والامتثال لتعليمات الأمن.

٥) الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.

ويمكن الاستعلام عن موعد المقابلة من خلال إدخال بيانات الرقم القومي عَبرَ هذا الرابط:

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/.../Interview...

وجاري الإعلان تباعًا عن المواعيد المقررة لباقي الجامعات.

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