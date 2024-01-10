غدًا.. آخر موعد لسحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي "حقوق سوهاج"

تنتهي غدًا الخميس الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٤، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، وهو اليوم المخصص لخريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج من دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

على أن تبدأ اعتبارًا من السبت المقبل الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٤ المقابلات الشخصية للمتقدمين وفقًا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات، والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال إدخال بيانات الرقم القومي للمُتَقَدم عَبرَ هذا الرابط:

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate

وجاري الإعلان تباعًا عن المواعيد المقررة لباقي الجامعات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.