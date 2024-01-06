السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأسبوع الأخير.. جدول سحب وتقديم الملفات لوظيفة معاون نيابة إدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

يبدأ اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 الأسبوع الأخير لإجراءات سَحب وتقديم ملفات المتقدمين لِشَغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة، من دفعة 2024، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

جدول المواعيد المخصصة لكل جامعة 

جاء جدول المواعيد لتقديم خريجي كليات الحقوق بالجامعات على النحو التالي:

السبت 6-1: جامعة أسيوط
الأحد 7-1: عطلة رسمية
الاثنين 8-1: جامعة جنوب الوادي
الثلاثاء 9-1: جامعة الأزهر "فرع القاهرة، وفرع المنصورة"
الأربعاء 10-1: الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، كلية الشرطة، جامعة فاروس، جامعة الأزهر فرع الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
الخميس 11-1: جامعة سوهاج

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.  

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?

mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

 

 

 

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. تركيا تعتقل 15 شخصا وترحل 8 آخرين لعلاقتهم بالموساد الإسرائيلى

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

عاجل.. المخابرات الأمريكية تؤكد ضلوع "داعش- خراسان" فى هجوم إيران

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

السبب مفاجئة غير متوقعة.. لماذا انخفض معدل النمو السكانى فى مصر عام 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة