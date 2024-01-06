الأسبوع الأخير.. جدول سحب وتقديم الملفات لوظيفة معاون نيابة إدارية

يبدأ اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 الأسبوع الأخير لإجراءات سَحب وتقديم ملفات المتقدمين لِشَغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة، من دفعة 2024، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

جدول المواعيد المخصصة لكل جامعة

جاء جدول المواعيد لتقديم خريجي كليات الحقوق بالجامعات على النحو التالي:

السبت 6-1: جامعة أسيوط

الأحد 7-1: عطلة رسمية

الاثنين 8-1: جامعة جنوب الوادي

الثلاثاء 9-1: جامعة الأزهر "فرع القاهرة، وفرع المنصورة"

الأربعاء 10-1: الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، كلية الشرطة، جامعة فاروس، جامعة الأزهر فرع الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الخميس 11-1: جامعة سوهاج

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?

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مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic