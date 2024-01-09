الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

بدء سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى أزهر القاهرة والمنصورة

معاون نيابة
معاون نيابة

تبدأ هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة الأزهر الشريف فرع القاهرة والمنصورة، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

 الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة

• يُشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

• وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

• وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

• بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

هيئة النيابة الإدارية معاون نيابة ادارىة جامعة الأزهر الشريف

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