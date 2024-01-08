الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

النيابة تستعجل التقرير الطبى عن حالة 18 مصابًا فى حادث "صحراوى بدر"

حادث صحراوي بدر
حادث صحراوي بدر

استعجلت النيابة العامة تقرير الحالة الصحية لـ18 مصابًا في انقلاب سيارة بالظهير الصحراوي بالبحيرة، لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث، كما أمرت بانتداب خبير فني لفحص السيارة المنكوبة للوقوف على أسباب الحادث.

حادث مرورى مروع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

وأنقذ القدر 18 مواطنًا من الموت المحقق، إثر انقلاب سيارة نقل كانوا يستقلونها في نطاق مركز بدر محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين في سيارات الإسعاف لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 18 شخصًا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز بدر.

١٨ مواطن انقلاب سيارة نقل مركز بدر محافظة البحيرة مركز بدر بالظهير الصحراوي

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