النيابة تستعجل التقرير الطبى عن حالة 18 مصابًا فى حادث "صحراوى بدر"

استعجلت النيابة العامة تقرير الحالة الصحية لـ18 مصابًا في انقلاب سيارة بالظهير الصحراوي بالبحيرة، لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث، كما أمرت بانتداب خبير فني لفحص السيارة المنكوبة للوقوف على أسباب الحادث.

وأنقذ القدر 18 مواطنًا من الموت المحقق، إثر انقلاب سيارة نقل كانوا يستقلونها في نطاق مركز بدر محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين في سيارات الإسعاف لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 18 شخصًا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز بدر.