الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى المنيا وأسوان

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تبدأ هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، فى إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليتى الحقوق بجامعتى المنيا وأسوان وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع المنيا دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحددت الهيئة إجراءات سحب وتقديم الملفات المتقدمين بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا. 

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة

يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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