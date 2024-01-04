رئيس "النيابة الإدارية" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الأخوات والإخوة المسيحيين في كل أرجاء مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية أرق التهاني وخالص الأمنيات القلبية لجميع الزملاء الأجلاء المسيحيين أعضاء النيابة الإدارية، والعاملين بالجهاز الإداري بها، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأَسرِهِ بكل سلام ومحبة؛ لتظل بلادنا الحبيبة مصر نسيجًا واحدًا متماسكًا ومترابطًا، ووطنًا حاضنًا لكل الرسالات السماوية.