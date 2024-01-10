كل ما تريد معرفته عن التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

قبل غلق الباب بساعات..

على مدار 25 يوما استمرت النيابة الادارية فى تلقى طلبات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، والتى من المقرر ان تنتهي المدة المقررة غدا الخميس، وهو اليوم المخصص لخريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج من دفعة 2023.

وتبدأ اعتبارا من السبت المقبل الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٤ المقابلات الشخصية للمتقدمين وفقًا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات، والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، التي يمكن الاستعلام عنها من خلال إدخال بيانات الرقم القومي للمُتَقَدم.

وخلال السطور التالية ترصد «الدستور» إجراءات سحب وتقديم الملف:

1- سحب الملفات خلال الفترة من 16 ديسمبر 2023 حتي 10 يناير 2024 وذلك مقابل سداد مبلغ مالي قدره 1200 جنيه عند سحب الملف عن طرق بطاقة «فيزا كارت» بها مبلغ أكثر من 1200 جنيه.

2- يتعين على المتقدم إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها وفقًا لكل جامعة حسب الجدول الذي سيتم إعلانه على الموقع الإلكتروني.

3- سيتم سحب الملفات وتقديمها مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة في نفس يوم سحب الملف وفقًا للمواعيد المحددة لكل جامعة.

كما حددت النيابة الإدارية عددًا من الشروط يجب أن تتوفر في المُتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية وهي كالتالي:

1- يشترط في المُتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

2- أن يتوافر في المُتقدم الصلاحية والأهلية لشغل تلك الوظيفة سواء باكتمال الكشف الطبي أو التحريات الأمنية.

3- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

4- بعد أن يجتاز المُتقدم هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

5- وبعد إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والتي تكون برئاسة رئيس هيئة النيابة الإدارية.