الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القسوة تدفع الابن لقتل والده بالقاهرة

متهم
متهم

أحالت النيابة العامة عامل للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل أبيه لقسوته بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

 

وكشف نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أن النيابة العامة تتهم "كريم. ج" عامل، لأنه في ٢٧ / ٩ / ۲۰۲۲، بدائرة قسم شرطة القطامية، بمحافظة القاهرة قتل المجني عليه "والده" بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وما أن  نشبت بينهما مشادة بمسكنهما، حتى استرجع ما تجرعه على يديه من قسوة ومهانة، وسولت له نفسه قتل أبيه، فجذبه من ذراعه، وما أن طرحه أرضا وجثم فوقه حتى أدماه ضربًا بيده.


وأضاف قرار الإحالة، أن المتهم  استل أداة -عصا خشبية- وضربه بها، ولم يلن قلبه، فأعجله بأخرى حديدية صرعه بها حتي هشمها، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحرز اداتین (عصا خشبية، عصا حديدية) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة العامة عامل منطقة القطامية محافظة القاهرة ازهاق روحه

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