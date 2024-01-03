الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

الشيبى والشحات
الشيبى والشحات

أحال اتحاد الكرة، الأربعاء، المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول بنادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط؛ لمخالفته اللائحة باعتبار الواقعة محل الشكوي صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقًا للائحة.

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة السبب الرئيسى وراء تحويل محمد الشيبي، لاعب بيراميدز إلى لجنة الانضباط التابعة للجبلاية على خلفية أزمة اللاعب مع حسين الشحات لاعب الأهلي في نهائي السوبر المصري فى نسخته قبل الأخيرة التى أقيمت بالإمارات.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة قرر إحالة الشيبي للجنة الانضباط؛ تماشيًا مع لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".

تمنع لوائح الاتحادات المحلية والإقليمية اللاعبين والأجهزة الفنية وباقى عناصر اللعبة من اللجوء إلى المحاكم المدنية فى أمور حدثت داخل الملاعب فى المباريات التى ينمها اتحاد الكرة.

وأعلن نادي بيراميدز، فى بيان رسمي قبل عدة أشهر، عن أن النادي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق لاعب الفريق محمد الشيبي، بعدما تم الاعتداء عليه من جانب حسين الشحات لاعب الأهلي.

تقدم حسين الشحات باعتذار للاعب بيراميدز عقب انتهاء المباراة، وتم توقيع عقوبة على الشحات من قبل اتحاد الكرة بالإيقاف 4 مباريات، إضافة إلى عقوبة مالية تم توقيعها على اللاعب من قبل ادارة النادى الأهلي.

وجاء نص بيان الشحات كالتالي: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر عني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تملك مني الشيطان حينها، وإنني أستغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

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