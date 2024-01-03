إحالة المتهم بتصنيع المواد المخدرة بالتجمع للمحاكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهم بتصنيع وتوزيع كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بالتجمع الأول إلى الجنايات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كجم- كمية من مخدر البودر وزنت 4،850 كجم- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو" بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته.