الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل فيلا بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، حجز خادمة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامها  بسرقة مبلغ مالى وقطعة ذهبية من داخل دخلا فيلا بمنطقة التجمع.

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النيابة تحيل عصابة سرقة بلاعات الصرف الصحى ببدر لمحكمة الجنح

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة ارتكابها واقعة السرقة مبررة نشوب خلاف بينها وبين صاحبة العمل لرغبتها فى زيادة الراتب فتشاجرت معها واتهمتها بالسرقة.

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النيابة تحيل عصابة سرقة بلاعات الصرف الصحى ببدر لمحكمة الجنح

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا  بقسم شرطة التجمع من ضبط سيدة تتهم خادمة بسرقتها وباجراء التحريات تم ضبط المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت سير التحقيقات.

نيابة القاهرة الجديدة التحريات الأمنية التجمع حبس سرقة

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