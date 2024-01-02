حجز خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل فيلا بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، حجز خادمة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالى وقطعة ذهبية من داخل دخلا فيلا بمنطقة التجمع.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة ارتكابها واقعة السرقة مبررة نشوب خلاف بينها وبين صاحبة العمل لرغبتها فى زيادة الراتب فتشاجرت معها واتهمتها بالسرقة.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا بقسم شرطة التجمع من ضبط سيدة تتهم خادمة بسرقتها وباجراء التحريات تم ضبط المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت سير التحقيقات.