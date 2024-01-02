الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل عصابة سرقة بلاعات الصرف الصحى ببدر لمحكمة الجنح

سرقة بلاعات
سرقة بلاعات

أحالت  نيابة الشروق وبدر، اليوم، تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة بلاعات الصرف الصحى بمدينة بدر، لمحكمة الجنح.

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إحالة عصابة سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء بالتجمع للجنح

تفاصيل الواقعة

 وكانت بداية الواقعة عندما تم ضبط 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، حال استقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، ومحمل عليه  4 أغطية بالوعات صرف صحي، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.

وفي سيقا آخر، تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي بأسلوب "التسلق"، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أغطية البالوعات الإجراءات القانونية النيابة العامة دراجة نارية مدينة بدر الجنح

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إحالة عصابة سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء بالتجمع للجنح

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