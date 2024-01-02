الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء بالتجمع للجنح

عصابة
عصابة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، إحالة سائق وعاملين لمحكمة الجنح ؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.
 

txt

مصرع ربة منزل على يد عاطل أثناء سرقة منزلها بالقليوبية

نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه تم ضبط سائق وعاملين بمنطقة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام".

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة.

نيابة القاهرة الجديدة حبس سائق متهمين موقع انشاء

مواد متعلقة

مصرع ربة منزل على يد عاطل أثناء سرقة منزلها بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

أكبر منها بـ50 سنة.. حكاية الصغيرة والذئب البشري في الدقهلية

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

حبس المتهم في "هاشتاج ترحيل اللاجئين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء