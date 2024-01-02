إحالة عصابة سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء بالتجمع للجنح

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، إحالة سائق وعاملين لمحكمة الجنح ؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.



نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه تم ضبط سائق وعاملين بمنطقة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام".

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة.