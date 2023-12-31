الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق 3 متهمين قتلوا مواطنًا وسرقوا ماشيته بالأقصر للجنايات

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات الأقصر، بإحالة أوراق 3 متهمين لقيامهم بقتل مواطن لدى محاولتهم سرقة ماشيته، لمفتى الجمهورية؛ للبت في إعدامهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر.

وتمثلت القضية رقم 8052 لسنة 2019 جنايات أرمنت، والمقيدة برقم 740 لسنة 2019 كلي الأقصر، في دخول الثلاثة متهمين إلى منزل المجني عليه حسين يوسف من خلال النافذة، وبحوزتهم عصا وسكين وفرد خرطوش، ولدى شعور المجني عليه بهم، حاول مقاومتهم وانقض على أحدهم وعقره فى أذنه واشتبك مع الاثنين الآخرين.

وطعن أحدهم بسلاح أبيض والثاني أطلق عليه النار فسقط قتيلًا، وتمكنوا من سرقة المواشي وفروا هاربين، وتعدى أحد المتهمين الثلاثة على والدة المجنى عليه.

وتبين أن المتهمين الثلاثة بعد تكثيف التحريات أنهم كل من "عمرو.ع"، تاجر، و"إبراهيم.ع"، طالب، و"محمد.ا"، هارب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقاموا بتمثيل الجريمة أمام رجال النيابة، وتم توجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بالإكراه للماشية.

محكمة جنايات الأقصر إحالة مفتى الجمهورية سرقة جنايات أرمنت

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