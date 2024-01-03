الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين بخطف عامل من أمام منزله في التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد  قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس 7 متهمين بخطف عامل من أمام منزله في التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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حبس المتهمين في "خطف طفلتين بمدينة نصر"

حيث كشفت التحقيقات أن المتهم الأول صاحب مزرعة استعان بسائق و5 آخرين يعملون لديه، لخطف المجني عليه واحتجازه داخل مزرعة المتهم الأول.

واعترف المتهم الأول أمام النيابة، بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه مالك شركة استثمار عقاري، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا، فاختمر في ذهنه اختطاف المجني عليه لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجني عليه داخل المزرعة المشار إليها.

قاضي المعارضات حبس التجمع الخامس التحقيقات صاحب مزرعة خلافات مالية

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