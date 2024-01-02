حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت ٣٠٠ جرام قبل ترويجها بدائرة القسم.



كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.



وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٣٠٠ جرام وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.