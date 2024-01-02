الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر الفودو للمحاكمة

عاطلين
عاطلين

قررت نيابة الشرابية إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة والاتجار فى مخدر "الفودو"، حيث اعترفا بتوزيع المواد المخدرة على عملائهما باستخدام "توك توك".

إحالة عاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر الفودو للمحاكمة 

وكشفت التحقيقات عن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية- حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو- 2 سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتـهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

 

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق الجريمة

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